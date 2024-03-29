Родственники заблокированных горняков из Башкирии побывали на месте трагедии

Родственникам показали место, где произошел обвал, рассказали, как идут работы. Всех сопровождают психологи.
Напомним, по последним данным, в трёх пробуренных скважинах нашли лёд, глину и воду. Четвёртую не смогли исследовать. Сейчас роют ещё три. Специалисты проводят исследования с использованием самоходной каротажной станции. Было принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды.
Как информировал «Башинформ», в Амурской области задержали управляющего директора рудника «Пионер». Напомним, что среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Обвал горных пород произошел вечером 18 марта в Амурской области в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника.