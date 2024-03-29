Telegram позволит блокировать сообщения с призывом к терактам, но это не коснется Узбекистана

Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали получать сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Разработчики более-менее оперативно пресекли эту активность.
В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения потерпели неудачу, а тысячи пользователей, участвовавших в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.
По словам Павла Дурова, с начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. На Узбекистан это техническое решение не распространяется.
Обрабатывать жалобы пользователей на нежелательные сообщения будет искусственный интеллект.
Достаточно ли будет этих мер, время покажет. Мессенджер Telegram все чаще используется в террористических целях. И это проблема не только для России.
Для справки. В 2023 году Узбекистан занимал второе место в мире (после России) по количеству пользователей. Об этом сообщал российский медиаконсультант Георгий Лобушкин.