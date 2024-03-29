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В марте в Крыму зафиксировали более полусотни выбросов дельфинов

Большинство дельфинов выбросились на берег в районе от Северной стороны Севастополя до Николаевки.

Источник: МК.RU Крым

Об этом сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море». Волонтеры отметили, что за минувший месяц более 50 дельфинов выбросились на берег в Крыму. В основном это было белобоки, шестерых из которых удалось обследовать.

«У части погибших выявлены признаки прилова в сети. Суммарно за март были учтены уже более полусотни выбросов, но пик ожидается в конце апреля и мае», — уточнили в центре реабилитации.

30 марта в Севастополе волонтеры проведут бесплатную лекцию, где расскажут об оказании первой помощи дельфинам, которые выбросились на берег.

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