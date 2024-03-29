Аферист по видеосвязи убедил минчанку оформить кредиты на Br70 тыс

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница столицы перевела мошеннику, общавшемуся с ней по видеосвязи, более Br70 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В Первомайское РУВД столицы обратилась жительница района, которая стала жертвой мошенников.



Заявительнице в мессенджере позвонил якобы следователь, который сообщил, что неизвестные с использованием личных данных минчанки пытаются легализовать незаконно полученные деньги. Для убедительности собеседник осуществил видеозвонок, в ходе которого назвал личные данные женщины и заявил, что на ее имя мошенники пытаются взять кредиты в двух банках. Чтобы обезопасить свои денежные средства, минчанке, по словам звонившего, необходимо было самостоятельно оформить заявки на получение займов.



Следуя указаниям мошенника, женщина оформила два кредита более чем на Br70 тыс. и перевела деньги на указанный злоумышленником счет.



Следователь возбудил уголовное дело по факту мошенничества.



Милиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит или принять участие в спецоперации по поимке мошенников. В любой подозрительной ситуации необходимо немедленно прервать разговор, после чего перезвонить по официальным телефонам банков или правоохранительных органов. −0-