Гражданина Узбекистана осудили в России за публичное оправдание теракта

Рубцовский городской суд Алтайского края вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Узбекистана 1993 года рождения, чье имя не раскрывается. У узбекистанца нет постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, а также нет легального источника дохода.
Мужчина в помещении одного из магазинов публично поддержал террористов, за что и был арестован на два месяца — по 26 мая 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести против общественной безопасности РФ по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.
Напомним, Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана рекомендовало соотечественникам, пребывающим в России, не посещать без причины общественные места, не общаться с подозрительными людьми и не хранить запрещенные материалы.