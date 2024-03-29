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Гражданина Узбекистана осудили в России за публичное оправдание теракта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гражданин Узбекистана, проживающий в Рубцовске, публично оправдал теракт в «Крокус Сити Холле» и за это арестован на два месяца, — сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Рубцовский городской суд Алтайского края вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Узбекистана 1993 года рождения, чье имя не раскрывается. У узбекистанца нет постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, а также нет легального источника дохода.

Мужчина в помещении одного из магазинов публично поддержал террористов, за что и был арестован на два месяца — по 26 мая 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести против общественной безопасности РФ по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

Напомним, Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана рекомендовало соотечественникам, пребывающим в России, не посещать без причины общественные места, не общаться с подозрительными людьми и не хранить запрещенные материалы.