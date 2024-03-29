Гражданина Узбекистана осудили в России за публичное оправдание теракта

Мужчина в помещении одного из магазинов публично поддержал террористов, за что и был арестован на два месяца — по 26 мая 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления средней тяжести против общественной безопасности РФ по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.