СК возбудил дело по случаю пермячки, которой год не могут поставить диагноз

Пермячке Наталье (имя изменено — прим. авт.) в апреле 2023 года провели операцию на груди. Местные врачи поставили ей фиброзно-кистозную мастопатию (распространённое доброкачественное заболевание молочной железы). После этого Наталью начал волновать отёк, жжение и боль в груди. В Перми ей говорили, что переживать не стоит, так как это послеоперационный отёк. Но тревожные симптомы не уходили, тогда Наталья решила обратиться с вопросами в клиники других городов: в Москву, Санкт-Петербург, Казань. В заключениях ей писали разное: от лимфостаза до рака. Лечение назначали тоже разное: от обезболивающих таблеток до удаления груди. Тогда Наталья обратилась в СК России.