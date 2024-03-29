СК возбудил дело по случаю пермячки, которой год не могут поставить диагноз

Следователи возбудили уголовное дело по случаю пермячки, которой около года не могут поставить диагноз и назначить лечение груди. Об этом сайту perm.aif.ru рассказала сама девушка, которая до сих пор не может понять: есть ли у неё рак и как ей лечиться.
Пермячке Наталье (имя изменено — прим. авт.) в апреле 2023 года провели операцию на груди. Местные врачи поставили ей фиброзно-кистозную мастопатию (распространённое доброкачественное заболевание молочной железы). После этого Наталью начал волновать отёк, жжение и боль в груди. В Перми ей говорили, что переживать не стоит, так как это послеоперационный отёк. Но тревожные симптомы не уходили, тогда Наталья решила обратиться с вопросами в клиники других городов: в Москву, Санкт-Петербург, Казань. В заключениях ей писали разное: от лимфостаза до рака. Лечение назначали тоже разное: от обезболивающих таблеток до удаления груди. Тогда Наталья обратилась в СК России.
28 марта Наталье позвонили из следственного отдела по Советскому району Казани СУ СК России по Республике Татарстан и сообщили, что возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«В период с 17.07.2023 по 31.08.2023 врачами ГАУЗ “Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ имени профессора М. З. Сигала” при выполнении диагностических манипуляций и сопутствующих им морфологических исследований в отношении Натальи оказаны медицинские услуги не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья, что привело к несвоевременному выявлению онкологического заболевания», — говорится в постановлении следователя.
Сайт продолжает следить за ситуацией.