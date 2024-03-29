Жительница Городца ударила об пол свою маленькую дочь

Жительница Городца, едва не убившая свою 2,5 месячную дочь, предстанет перед судом, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент в квартире одного из домов произошел в ночь с 6 на 7 января. 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения взяла за ноги своего ребенка и с силой бросила его на пол, после чего нанесла удар ногой по голове.
Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».
Противоправные действия обвиняемой были пресечены находящимся в квартире мужчиной. Благодаря своевременно прибывшим медикам жизнь ребенка удалось спасти.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.