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Жительница Городца ударила об пол свою маленькую дочь

Женщина была пьяной.

Жительница Городца, едва не убившая свою 2,5 месячную дочь, предстанет перед судом, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент в квартире одного из домов произошел в ночь с 6 на 7 января. 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения взяла за ноги своего ребенка и с силой бросила его на пол, после чего нанесла удар ногой по голове.

Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

Противоправные действия обвиняемой были пресечены находящимся в квартире мужчиной. Благодаря своевременно прибывшим медикам жизнь ребенка удалось спасти.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.