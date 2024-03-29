Туристку из Ростовской области спасли в ущелье Юсенги

Как выяснилось, днем 28 марта во время пешего перехода женщина «упала на тропе и повредила ногу». Спасатели выдвинулись на к месту происшествия сразу же после того, как поступил вызов. Потребовалось около 2,5 часов на то, чтобы найти и оказать помощь.