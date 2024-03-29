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Туристку из Ростовской области спасли в ущелье Юсенги

Помощь спасателей потребовалась туристке из Ростовской области в ущелье Юсенги.

Источник: Комсомольская правда

48-летнюю туристку из Ростовской области спасли в ущелье Юсенги, в районе поселка Терскол. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Как выяснилось, днем 28 марта во время пешего перехода женщина «упала на тропе и повредила ногу». Спасатели выдвинулись на к месту происшествия сразу же после того, как поступил вызов. Потребовалось около 2,5 часов на то, чтобы найти и оказать помощь.

— Пострадавшей наложили шину. После этого ее транспортировали вниз и передали сотрудникам скорой помощи, жизни женщины ничего не угрожает, — рассказали в МЧС.

Поисково-спасательные работы вели пять человек, использовалась одна единица техники. Отдыхающих просят быть предельно осторожными на туристических маршрутах в горах.

туризм и отдых
несчастный случай