48-летнюю туристку из Ростовской области спасли в ущелье Юсенги, в районе поселка Терскол. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
Как выяснилось, днем 28 марта во время пешего перехода женщина «упала на тропе и повредила ногу». Спасатели выдвинулись на к месту происшествия сразу же после того, как поступил вызов. Потребовалось около 2,5 часов на то, чтобы найти и оказать помощь.
— Пострадавшей наложили шину. После этого ее транспортировали вниз и передали сотрудникам скорой помощи, жизни женщины ничего не угрожает, — рассказали в МЧС.
Поисково-спасательные работы вели пять человек, использовалась одна единица техники. Отдыхающих просят быть предельно осторожными на туристических маршрутах в горах.