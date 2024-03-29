«Вопросы скорее к нам»: депутат Госдумы прокомментировала выходки подростков после теракта в «Крокусе»

Прошла только неделя после страшного теракта в Подмосковье, но в Самаре подростки уже не раз «отличились». В день траура парень ходил с игрушечным пистолетом по ТРК «Космопорт», а через несколько дней еще трое подростков устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Авроры. Горожане требуют привлекать молодежь к ответственности и ужесточить наказание, но депутат Госдумы Яна Лантратова в разговоре с «КП-Самара» высказала несколько иную точку зрения: