«Вопросы скорее к нам»: депутат Госдумы прокомментировала выходки подростков после теракта в «Крокусе»

Прошла только неделя после страшного теракта в Подмосковье, но в Самаре подростки уже не раз «отличились». В день траура парень ходил с игрушечным пистолетом по ТРК «Космопорт», а через несколько дней еще трое подростков устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Авроры. Горожане требуют привлекать молодежь к ответственности и ужесточить наказание, но депутат Госдумы Яна Лантратова в разговоре с «КП-Самара» высказала несколько иную точку зрения:
— В таком возрасте их поведение основано на подражании. Целыми днями по всем новостным каналам они видят акты агрессии. Конечно, это сказывается и на их играх. Ужесточать наказание для подростков точно не нужно. Вопросы скорее к нам. Нужно больше рассказывать о настоящих героях, о подвигах участников СВО, чтобы подростки равнялись на них.
Также парламентарий подчеркнула, что сейчас в Госдуме работают над законопроектом, который будет ограничивать распространение информации о действиях террористов.
То, что раньше было доступно только правоохранителям, стало достоянием общественности, которая не всегда готова адекватно эту информацию воспринимать. Поэтому предлагаем ограничить информирование. Возможно, в случае с терактами нужно подумать о каких-то правилах информирования. Потому что все последние дни, какую ленту не открыть, главные герои — задержанные террористы и их пособники, — отметила Яна Лантратова.