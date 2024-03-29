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Мошенники разработали новую схему обмана клиентов «Белпочты»

«Белпочта» предупредила клиентов о новой схеме обмана.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники разработали новую схему обмана клиентов «Белпочты». Почтовый оператор рассказал подробности. Мошенники действуют через мессенджеры, отправляя сообщение с просьбой уточнить адрес доставки почтового отправления. При этом сообщение содержит ссылку на адрес в интернете, но при переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый, то есть поддельный сайт. Там ему предлагается ввести данные и оплатить тариф за услугу.

«Белпочта» напомнила клиентам, что не занимается рассылками сообщений подобного характера.