Мошенники разработали новую схему обмана клиентов «Белпочты». Почтовый оператор рассказал подробности. Мошенники действуют через мессенджеры, отправляя сообщение с просьбой уточнить адрес доставки почтового отправления. При этом сообщение содержит ссылку на адрес в интернете, но при переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый, то есть поддельный сайт. Там ему предлагается ввести данные и оплатить тариф за услугу.