Бишимбаев был с ножом в руках и плакал — свидетель

«Менеджер мне сказала, что ресторан не будет сегодня работать. Я не спрашивал, в связи с чем. Потом приступил к работе в баре внизу, на первом этаже. К вечеру, не знаю во сколько именно, ближе к 19:00 наверное, позвонил Байжанов и сказал быстро подняться в ресторан. Я сразу же пошел туда. Зашел по лифту, там уже была скорая помощь. И получилось так, что Куандык Валиханович (Бишимбаев. — прим.) был с ножом в руках. Я испугался. Он ушел в сторону служебного туалета и зашел туда с ножом. Мы чересчур испугались, сразу же пошли за ним, выхватили нож, и ждали приезда полиции. Минут через 15−20 они приехали», — рассказал Ерденов.