Бишимбаев был с ножом в руках и плакал — свидетель

Выступая в суде, Ерденов рассказал, что работал бар-менеджером в ресторане Bau до его закрытия и подчинялся непосредственно уже бывшему директору «Гастро-центра» Бахытжану Байжанову. Напоним, что Байжанов является вторым подсудимым по делу и приходится Куандыку Бишимбаеву двоюродным братом. По словам свидетеля, вечером 9 ноября, когда стало известно об убийстве Салтанат Нукеновой, Бишимбаев был с ножом в руках.
«Менеджер мне сказала, что ресторан не будет сегодня работать. Я не спрашивал, в связи с чем. Потом приступил к работе в баре внизу, на первом этаже. К вечеру, не знаю во сколько именно, ближе к 19:00 наверное, позвонил Байжанов и сказал быстро подняться в ресторан. Я сразу же пошел туда. Зашел по лифту, там уже была скорая помощь. И получилось так, что Куандык Валиханович (Бишимбаев. — прим.) был с ножом в руках. Я испугался. Он ушел в сторону служебного туалета и зашел туда с ножом. Мы чересчур испугались, сразу же пошли за ним, выхватили нож, и ждали приезда полиции. Минут через 15−20 они приехали», — рассказал Ерденов.
Как отметил свидетель, в это время рядом с Бишибаевым находился только Байжанов. На вопрос, говорил ли что-либо Бишимбаев в это время, свидетель ответил:
«Он был полностью потерянный и в слезах. Мы все там были потерянными. Я тоже сильно испугался. Он говорил: “Зачем я это сделал, что такое было? Что было? Зачем это? Я что, убил ее?”.
По словам Ерденова, Бишимбаев не сопротивлялся, когда они забрали у него нож. Он также уточнил, что в это время экс-министр был пьян. Сегодня на суде над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым показали фотографии избитой Салтанат Нукеновой. Их принес брат потерпевшей Айтбек Амангельды. Он также рассказал про ссоры своей сестры с Куандыком Бишимбаевым. Кроме того, на сегодняшнем заседании суда стало известно, что Куандык Бишимбаев водил Салтанат Нукенову к экстрасенсу.