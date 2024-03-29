В Италии задержали домашнего тирана из Молдовы: Он пытался задушить жену на глазах ее дочери

В Италии задержали 34-летнего гражданина Молдовы, который едва не убил свою 33-летнюю гражданскую жену из Украины. Инцидент произошёл в регионе Болонья.
По данным итальянских СМИ, женщина позвонила в полицию и сообщила, что сожитель пытался её задушить. Она говорила шепотом, чтобы мужчина её не услышал.
Прибывшие на место правоохранители нашли в доме молдаванина, который находился в нетрезвом состоянии. Женщина была в сознании, но на шее у неё были характерные следы от удушения.
На допросе пострадавшая сказала, что сожитель неоднократно её избивал и душил, даже на глазах у ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.