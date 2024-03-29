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Умер обладатель «Оскара» Луис Госсетт — младший

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Луис Госсетт — младший, первый темнокожий актер, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его племянника.

Источник: AP 2023

По его словам, актер умер вечером 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти не сообщается.

Согласно агентству, Луис Госсетт — младший стал третьим темнокожим номинантом на премию «Оскар» в категории актеров второго плана в 1983 году и получил награду за роль в фильме «Офицер и джентльмен» (An Officer and a Gentleman, 1982). Госсетт — младший также стал обладателем премии «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в этой же картине.

Associated Press сообщило, что актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей в течение нескольких лет после получения «Оскара» и прошел курс реабилитации. В 2010 году Госсетт — младший объявил, что у него обнаружен рак на ранней стадии. В 2020 году актер был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

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