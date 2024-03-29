Умер обладатель «Оскара» Луис Госсетт — младший

Associated Press сообщило, что актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей в течение нескольких лет после получения «Оскара» и прошел курс реабилитации. В 2010 году Госсетт — младший объявил, что у него обнаружен рак на ранней стадии. В 2020 году актер был госпитализирован с диагнозом COVID-19.