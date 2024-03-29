Умер обладатель «Оскара» Луис Госсетт — младший

По его словам, актер умер вечером 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти не сообщается.
Согласно агентству, Луис Госсетт — младший стал третьим темнокожим номинантом на премию «Оскар» в категории актеров второго плана в 1983 году и получил награду за роль в фильме «Офицер и джентльмен» (An Officer and a Gentleman, 1982). Госсетт — младший также стал обладателем премии «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в этой же картине.
Associated Press сообщило, что актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей в течение нескольких лет после получения «Оскара» и прошел курс реабилитации. В 2010 году Госсетт — младший объявил, что у него обнаружен рак на ранней стадии. В 2020 году актер был госпитализирован с диагнозом COVID-19.