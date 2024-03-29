Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташобласти задержали членов преступной группировки, похитивших человека и вымогавших у него деньги

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентской области правоохранители задержали членов преступной группы, которые похитили 22-летнего мужчину и вымогали у него деньги, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным МВД, житель Самарканда пообещал молодому человеку отправить его незаконным путем в США через Мексику. За свою помощь он просил 36 тысяч долларов. Однако молодого человека задержали на границе пункта назначения и депортировали на родину.

По возвращении домой, он потребовал свои деньги за неудавшуюся иммиграцию. Ему удалось вернуть 18 тысяч долларов. Однако «предпринимателю» это не понравилось, поэтому в сговоре с жителем Ташкента он похитил парня и потребовал деньги назад.

Правоохранители задержаны членов преступной группы в Юкоричирчикском районе Ташкентской области при получении денег. В качестве вещественных доказательств у них изъяли специально обработанные купюры и фальшивый металлический пистолет, который хранился для устрашения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 164 (разбой) и 137 (похищение человека) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Напомним, ранее правоохранители задержали мошенника, обещавшего за 16 тысяч долларов работу в США.