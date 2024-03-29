В Ташобласти задержали членов преступной группировки, похитивших человека и вымогавших у него деньги

По данным МВД, житель Самарканда пообещал молодому человеку отправить его незаконным путем в США через Мексику. За свою помощь он просил 36 тысяч долларов. Однако молодого человека задержали на границе пункта назначения и депортировали на родину.
По возвращении домой, он потребовал свои деньги за неудавшуюся иммиграцию. Ему удалось вернуть 18 тысяч долларов. Однако «предпринимателю» это не понравилось, поэтому в сговоре с жителем Ташкента он похитил парня и потребовал деньги назад.
Правоохранители задержаны членов преступной группы в Юкоричирчикском районе Ташкентской области при получении денег. В качестве вещественных доказательств у них изъяли специально обработанные купюры и фальшивый металлический пистолет, который хранился для устрашения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 164 (разбой) и 137 (похищение человека) Уголовного кодекса. Ведется следствие.
Напомним, ранее правоохранители задержали мошенника, обещавшего за 16 тысяч долларов работу в США.