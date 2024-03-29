В Ташобласти задержали членов преступной группировки, похитивших человека и вымогавших у него деньги

По возвращении домой, он потребовал свои деньги за неудавшуюся иммиграцию. Ему удалось вернуть 18 тысяч долларов. Однако «предпринимателю» это не понравилось, поэтому в сговоре с жителем Ташкента он похитил парня и потребовал деньги назад.