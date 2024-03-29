В шести регионах Казахстана объявлен режим ЧС

На телефоны «горячей линии» поступило 452 звонков, функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 13 регионах.
В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Ұлытау и Абай спасено и эвакуировано 5 447 человек, из них 2 017 детей. В пунктах временного размещения находятся 3 109 человек, из них 1073 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Абай. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 586 человек, из них 216 детей.
Подтопленными остаются 683 частных жилых и 75 дачных домов, 416 дворовых территорий, отведена вода из 426 домов и 507 дворовых территорий.
На контроле находится 30 размывов автодорог, из них 4 моста и 26 дорожного полотна.
Без транспортного сообщения находятся 45 населенных пунктов в Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, области Абай и Ұлытау.
Акиматами Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абай, Улытау и Акмолинской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба.