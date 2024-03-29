В шести регионах Казахстана объявлен режим ЧС

В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Ұлытау и Абай спасено и эвакуировано 5 447 человек, из них 2 017 детей. В пунктах временного размещения находятся 3 109 человек, из них 1073 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Абай. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 586 человек, из них 216 детей.