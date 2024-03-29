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В шести регионах Казахстана объявлен режим ЧС

Новые данные о паводковой ситуации в Казахстане представили в МЧС. В регионах откачано более 3,2 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 188 тысяч мешкотар и 37,9 тонны инертного материала, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: МЧС РК

На телефоны «горячей линии» поступило 452 звонков, функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 13 регионах.

В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Ұлытау и Абай спасено и эвакуировано 5 447 человек, из них 2 017 детей. В пунктах временного размещения находятся 3 109 человек, из них 1073 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Абай. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 586 человек, из них 216 детей.

Подтопленными остаются 683 частных жилых и 75 дачных домов, 416 дворовых территорий, отведена вода из 426 домов и 507 дворовых территорий.

На контроле находится 30 размывов автодорог, из них 4 моста и 26 дорожного полотна.

Без транспортного сообщения находятся 45 населенных пунктов в Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, области Абай и Ұлытау.

Акиматами Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абай, Улытау и Акмолинской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба.

В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 6000 чел., порядка 2000 ед. техники, 603 ед. водооткачивающих средств и 57 ед. плавательных средств, 10 воздушных судна МЧС, МО, МВД, КНБ, НГ, местных исполнительных органов.