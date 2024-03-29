На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина

«Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке — женщине 1972 года рождения — нет», — говорится в сообщении.