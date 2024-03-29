На Байкале внедорожник провалился под лед, погибла женщина

По данным управления, автомобиль Nissan X-Trail провалился под лёд вблизи посёлка Сарма Ольхонского района. Толщина льда в месте провала — десять сантиметров, глубина — четыре метра. Спасательную операцию проводили сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по льду водного объекта. В трёх километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке — женщине 1972 года рождения — нет», — говорится в сообщении.
Тело погибшей поднято и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия.
Спасатели отмечают, что передвижение по льду Байкала в настоящее время представляет большую опасность. Из-за резкого перепада температур структура льда нарушена, есть проталины и промоины.