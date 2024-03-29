В Петербурге задержали главу муниципалитета «Звездное». Ему вменяют получение взятки

Главу муниципалитета «Звездное» Максима Разинкова утром 29 марта задержали по уголовному делу о взятке. Об этом «Фонтанке» сообщили в муниципалитете, задержание подтвердили и родные Разинкова.
По информации «Фонтанки», в отношении Разинкова возбуждено уголовное дело о взятке (290 УК РФ). В конце декабря 2019 года Разинков, по данным следствия, потребовал под угрозой увольнения взятку от Алексея Тоичкина, сотрудника муниципального аппарата, он заплатил ему 40 тысяч рублей. Дело возбудили после того, как в муниципалитете в начале 2024 года прошла проверка районной прокуратуры.
Это уже второе уголовное дело в отношении главы муниципалитета. До этого его обвиняли в фиктивном трудоустройстве родственницы депутата Государственной думы Александра Тетердинко. Она, как писала «Фонтанка», на работу не ходила, но зарплату ей отправляли.