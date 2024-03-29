Сильный ветер натворил в Молдове немало бед: Повалены деревья, сорваны крыши — жители страны подсчитывают убытки

По данным ГИЧС, разбушевавшийся ветер повалил деревья и повредил крыши зданий в Дрокиевском, Унгенском, Единецком районах, а также в муниципии Кишинёв.
На севере страны, в селе Моара де Пьятрэ, порывами ветра унесло около 190 м² металлочерепицы с крыши местной гимназии. В Единцах ветер сорвал более 130 листов шифера с крыши 5-этажного дома, а в Унгенах повреждены крыши двух ферм.
Сильный ветер вырвал и несколько деревьев в столице. На местах уже работают ответственные службы, пострадавших нет, уточнили в ГИЧС.