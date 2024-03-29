Сильный ветер натворил в Молдове немало бед: Повалены деревья, сорваны крыши — жители страны подсчитывают убытки

На севере страны, в селе Моара де Пьятрэ, порывами ветра унесло около 190 м² металлочерепицы с крыши местной гимназии. В Единцах ветер сорвал более 130 листов шифера с крыши 5-этажного дома, а в Унгенах повреждены крыши двух ферм.