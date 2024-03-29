Стекло начало трескаться у самолета во время полета в Самарской области

В четверг, 28 марта 2024 года, днем в Самарской области произошло ЧП в небе с самолетом, который летел из Уфы в Ярославль. У воздушного судна начало трескаться стекло. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
— Авиаинцидент произошел в 14:52 по самарскому времени в зоне ответственности Самарского регионального центра единой системы организации воздушного движения. Капитан воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового стекла кабины, — говорится в сообщении.
Из-за этого было принято решение следовать на запасной аэродром в Казань. Отмечается, что сигналы «срочность» и «бедствие» не подавался. В результате самолет благополучно сел в аэропорту столицы Татарстана в 15:16.
Непредвиденная ситуация произошла на самолете CRJ2/M рейса UVT229 Уфа — Ярославль (Туношна), эксплуатантом является АО «ЮВТ АЭРО».