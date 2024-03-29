Дело о теракте в «Крокусе» ведет управление СК по военным преступлениям

В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что по делу было задержано 11 человек — эту информацию ему предоставили в ФСБ. Непосредственные исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» пытались скрыться от следствия, добраться до границы с Украиной и попасть на её территорию, сказал Путин. Наказание за теракт предусматривает пожизненное лишение свободы.