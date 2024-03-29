Дело о теракте в «Крокусе» ведет управление СК по военным преступлениям

«Суд рассмотрел ходатайство руководителя управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета РФ Максима Денисова», — сказал судья Тимур Вахрамеев.
В пятницу суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте — Назримада Лутфуллои. Он родился в Таджикистане 1 января 2000 года. В России он проживал в столичном хостеле у метро «Щелковская». Имеет высшее образование, в данный момент он безработный. Фигурант частично признал вину.
До доставки в суд Лутфуллои находился под административным арестом, который он получил за мелкое хулиганство. Согласно протоколу, он нецензурно выражался и на замечания полицейского адекватно не отреагировал. Преображенский суд Москвы 25 марта отправил его в спецприемник на 15 дней.
Обвиняемый может быть связан с финансированием теракта в концертном зале, считают следователи. Значительные денежные средства и криптовалюта направлялись исполнителям преступления с территории Украины, заявили накануне в пресс-службе СК РФ.
Согласно картотеке, обвиняемый проходит по общему делу о теракте, возбужденному ГСУ СК РФ по пункту б части 3 статьи 205 УК РФ (теракт организованной группой, повлекший причинение смерти человеку).
Дело о теракте
Ранее суд арестовал 8 фигурантов уголовного дела. Первыми под арест были отправлены четверо непосредственных исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Двое из них признали свою вину.
Также в СИЗО отправились трое уроженцев Душанбе — Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы из-за их предполагаемой связи с исполнителями теракта. Восьмым арестантом стал предприниматель Алишер Касимов, который сдал одному из исполнителей преступления квартиру в Подмосковье.
В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что по делу было задержано 11 человек — эту информацию ему предоставили в ФСБ. Непосредственные исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» пытались скрыться от следствия, добраться до границы с Украиной и попасть на её территорию, сказал Путин. Наказание за теракт предусматривает пожизненное лишение свободы.
В пятницу, 22 марта, перед началом концерта рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. Они вели беспорядочный огонь по зрителям и работникам. Террористы подожгли здание концертной площадки зажигательной смесью.
По данным Минздрава РФ, в теракте погибли 144 человека.