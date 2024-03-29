Мать продала своих новорожденных детей за полмиллиона тенге в Кызылординской области

Как сообщает пресс-служба Кызылординского областного суда, жительница Аральского района, узнав, что у нее будут близнецы, решила их продать. На скамье подсудимых с женщиной также оказалась супружеская пара, которая решила купить младенцев.
«Она встретилась со своими знакомыми — с супругами подсудимыми Ж. и К., и договорилась о том, что после родов она отдаст своих детей супругам через продажу. По соглашению супруги перечислили подсудимой через банковское приложение за январь-апрель 2023 года в различных суммах 60 000 тенге на получение платных лекарств и продуктов питания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 апреля 2023 года подсудимая родила близнецов в Центре матери и ребенка в Кызылорде.
«Подсудимая передала своих новорожденных детей супругам. По соглашению получила 200 000 тенге и потратила их. Далее супруги перечислили подсудимой еще 252 000 тенге и 34 000 тенге отдельно, согласившись оплатить согласованные средства в рассрочку. Таким образом, подсудимая получила от супругов на общую сумму 546 000 тенге», — говорится в пресс-релизе суда.
Также подсудимая и супруги обратились к нотариусу, где подсудимая дала согласие на усыновление и последующую опеку над детьми-близнецами.
«Таким образом, подсудимые, воспользовавшись материальной зависимостью по предварительному сговору, совершили действия по продаже в отношении двух несовершеннолетних лиц. Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области подсудимая, продавшая своих детей, признана виновной по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Республики Казахстан 1), 5), 10), 12) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — говорится в сообщении.
Подсудимые супруги признаны виновными по ч. 2 ст. 135 УК РК 1), 5), 10), 12), применив ст. 5 ч. 4 УК РК, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Младенца нашли 24 февраля 2024 года у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды.