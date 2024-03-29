Мать продала своих новорожденных детей за полмиллиона тенге в Кызылординской области

«Она встретилась со своими знакомыми — с супругами подсудимыми Ж. и К., и договорилась о том, что после родов она отдаст своих детей супругам через продажу. По соглашению супруги перечислили подсудимой через банковское приложение за январь-апрель 2023 года в различных суммах 60 000 тенге на получение платных лекарств и продуктов питания», — говорится в сообщении.