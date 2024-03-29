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СКР: напавшим на «Крокус» обещали передать вознаграждение в Киеве

Пресс-служба Следственного комитета России (СКР) сообщила, что, согласно показаниям арестованных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», их действия координировал через Telegram неизвестный под псевдонимом. После нападения, как сообщили в СКР, мужчина направил террористов в сторону украинской границы, чтобы они получили обещанное вознаграждение в Киеве.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, обвиняемые рассказали, что мужчина координировал их действия как на этапе подготовки к теракту, таи и после нападения «путем голосовых сообщений». На причастность к организации и финансированию теракта проверят украинские спецслужбы, уточнили в СКР.

На сегодняшний день по делу о теракте арестованы девять человек, включая четырех предполагаемых исполнителей. Один из них — Шамсидин Фаридуни — после задержания рассказал, что получил задание от анонимного «помощника проповедника» в Telegram расстрелять людей в концертном зале в обмен на 500 тыс. руб. Другой обвиняемый, Далерджон Мирзоев, говорил, что за 10−12 дней до теракта познакомился в мессенджере с мужчиной по имени Абдулло. По словам Мирзоева, мужчина позднее приобрел автомобиль, на котором террористы приехали к «Крокусу» и уехали в Брянскую область.

28 марта СКР сообщил, что, согласно отчету следственной группы, исполнители теракта получили «значительные суммы» с территории Украины, которые использовались при подготовке нападения. В ФСБ утверждали, что первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают «украинский след» в организации теракта. Украинские власти отрицают причастность к произошедшему.

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