СКР: напавшим на «Крокус» обещали передать вознаграждение в Киеве

На сегодняшний день по делу о теракте арестованы девять человек, включая четырех предполагаемых исполнителей. Один из них — Шамсидин Фаридуни — после задержания рассказал, что получил задание от анонимного «помощника проповедника» в Telegram расстрелять людей в концертном зале в обмен на 500 тыс. руб. Другой обвиняемый, Далерджон Мирзоев, говорил, что за 10−12 дней до теракта познакомился в мессенджере с мужчиной по имени Абдулло. По словам Мирзоева, мужчина позднее приобрел автомобиль, на котором террористы приехали к «Крокусу» и уехали в Брянскую область.