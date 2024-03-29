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Число пострадавших при ударе дрона в Белгороде выросло до трех

Число пострадавших в результате удара украинского дрона по многоэтажному жилому дому в Белгороде выросло до трех человек.

Источник: РИА "Новости"

Число пострадавших в результате удара украинского дрона по многоэтажному жилому дому в Белгороде выросло до трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших.

Белгород и область регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ.

Еще один дрон, атаковавший регион, перехватили силы ПВО. В ночь на 29 марта беспилотники повредили 17 многоэтажек, «Белгород Арену» и гимназию.