В Харьковской области Украины разрушена Змиевская ТЭС

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», — говорится в сообщении. В сообщении добавили, что сроков возможного восстановления ТЭС нет.
22 марта Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины, что привело к дезорганизации промышленности, уничтожению иностранной военной техники и нарушению ротации.