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В Харьковской области Украины разрушена Змиевская ТЭС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Змиевская ТЭС разрушена в Харьковской области на Украине. Об этом говорится на сайте «Центрэнерго».

Источник: AP 2023

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», — говорится в сообщении. В сообщении добавили, что сроков возможного восстановления ТЭС нет.

22 марта Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины, что привело к дезорганизации промышленности, уничтожению иностранной военной техники и нарушению ротации.