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«Везла на соревнования»: появились новые подробности смертельной аварии в Спасске-Дальнем

Врачи спасли единственную выжившую девочку, пострадавшую в ДТП в Спасске-Дальнем.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье врачи спасли 12-летнюю девочку, которая пострадала в аварии в Спасске-Дальнем. ДТП произошло 23 марта. От столкновения с КамАЗом скончалась водитель Honda Freed и две девочки 14 и 13 лет, в тяжелом состоянии в реанимацию доставили одного выжившего ребенка. Сейчас школьница находится в дальневосточной столице, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Спасскую городскую больницу. Подробности в материале.

В прокуратуре края корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что дети были из разных семей, две девочки — дочки водителя:

«Другая девочка была дочкой знакомых. Женщина везла школьниц на спортивные соревнования в Лесозаводск».

Однако до пункта назначения они так и не добрались. Водитель потеряла управление над автомобилем, из-за чего машина попала под КамАЗ. Выжила только одна девочка, дочка погибшей женщины, которую в тяжелом состоянии доставили в Спасскую городскую больницу.

После ДТП у ребенка оказались открытые переломы бедренных костей, закрытый перелом плечевой кости, разрыв селезенки, ушиб легкого и субарахноидальное кровоизлияние.

В течение трех часов за жизнь ребенка боролись две бригады:

«Были установлены стержневые аппараты внешней фиксации для стабилизации переломов бедренных костей, удалена селезенка, сразу начато переливание крови».

После этого на протяжении двух дней проводилась медикаментозная терапия и переливание крови. Состояние девочки стабилизировалось, и ее направили в больницу во Владивостоке.

«После трагедии в семье осталось двое несовершеннолетних детей. У старшей есть отец, а маленькую девочку под свою опеку забрала бабушка. Материальная помощь пока не требуется», — рассказала корреспонденту «КП» уполномоченный по правам ребенка Ольга Романова.