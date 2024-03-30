«Везла на соревнования»: появились новые подробности смертельной аварии в Спасске-Дальнем

В Приморье врачи спасли 12-летнюю девочку, которая пострадала в аварии в Спасске-Дальнем. ДТП произошло 23 марта. От столкновения с КамАЗом скончалась водитель Honda Freed и две девочки 14 и 13 лет, в тяжелом состоянии в реанимацию доставили одного выжившего ребенка. Сейчас школьница находится в дальневосточной столице, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Спасскую городскую больницу. Подробности в материале.