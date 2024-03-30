Люди вылетели из салона: смертельное ДТП случилось в Хабаровском районе

Ранним утром 30 марта в Хабаровском районе, на улице Ленина в селе Некрасовка, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки «Субару Форестер», которое повлекло за собой трагические последствия. Два человека, находившиеся без пристегнутых ремней безопасности, в момент опрокидывания вылетели из машины. Один человек погиб, а другой получил серьезные травмы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, в 04:30 водитель «Субару Форестер», двигаясь по улице Ленина в направлении улицы Бойко-Павлова, на скользком участке дороги не справился с управлением. Иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась.
— В результате аварии мужчина, родившийся в 2001 году, скончался на месте от полученных травм. Женщина, 1992 года рождения, получила серьезные телесные повреждения и была госпитализирована, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Водитель, совершивший опрокидывание автомобиля, пока не установлен. Сама пострадавшая женщина, в связи с полученными травмами, не может вспомнить детали случившегося. Оба пассажира автомобиля не были пристегнуты, и в момент аварии они вылетели из салона. На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Согласно статистике регионального ГИБДД, в Хабаровском крае растет число смертельных аварий. В прошлом году каждая девятая авария закончилась смертью людей. В городах и селах каждое 12-е ДТП становится трагическим, а на трассах — каждое четвертое. Основной причиной гибели людей остается выезд на встречную полосу, а также несоответствие скорости конкретным условиям. При этом каждый третий погибший — пассажир пьяного водителя. Из 147 погибших 64 были водителями, 47 — пешеходами, 35 — пассажирами, и один — велосипедист.