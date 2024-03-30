Люди вылетели из салона: смертельное ДТП случилось в Хабаровском районе

Согласно статистике регионального ГИБДД, в Хабаровском крае растет число смертельных аварий. В прошлом году каждая девятая авария закончилась смертью людей. В городах и селах каждое 12-е ДТП становится трагическим, а на трассах — каждое четвертое. Основной причиной гибели людей остается выезд на встречную полосу, а также несоответствие скорости конкретным условиям. При этом каждый третий погибший — пассажир пьяного водителя. Из 147 погибших 64 были водителями, 47 — пешеходами, 35 — пассажирами, и один — велосипедист.