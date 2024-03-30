Ребенок выпал из окна третьего этажа в Хабаровске

Вечером 29 марта в Хабаровске трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Тихоокеанской, № 189. Ребенка доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Трехлетний малыш получил серьезные травмы после того, как случайно выпал из окна квартиры, где проживает вместе с родителями и бабушкой. В момент происшествия в комнате не было никого из взрослых.
— Ребенка с диагнозом черепно-мозговой травмы, тупой травмой органов грудной клетки, ушибами и ссадинами доставили в медицинское учреждение, — рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).