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Ребенок выпал из окна третьего этажа в Хабаровске

Проводится проверка по факту трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 29 марта в Хабаровске трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома по улице Тихоокеанской, № 189. Ребенка доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Трехлетний малыш получил серьезные травмы после того, как случайно выпал из окна квартиры, где проживает вместе с родителями и бабушкой. В момент происшествия в комнате не было никого из взрослых.

— Ребенка с диагнозом черепно-мозговой травмы, тупой травмой органов грудной клетки, ушибами и ссадинами доставили в медицинское учреждение, — рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

несчастный случай