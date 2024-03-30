Во Владивостоке бывшая чиновница пойдет под суд из-за срыва строительства детского сада

Во Владивостоке бывшего директора «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» обвиняют в превышении полномочий при строительстве детского сада. Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ рассмотрит Фрунзенский районный суд, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2019 года экс-директор контролировала создание детского сада на улице Кипарисовая. Зная, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию, а также провести дополнительные инженерно-изыскательные работы, обвиняемая не остановила строительство:
«Она требовала от подрядчика их продолжения, пообещав оплату работ непредусмотренных контрактом и корректировку в будущем необходимых документов».
Застройщик потратил более 11 миллионов рублей из собственных средств, но так и не дождался документов, остановил работы и взыскал деньги с мэрии.
В итоге детский сад по-прежнему не достроен, что и стало причиной для заведения уголовного дела.