Во Владивостоке бывшая чиновница пойдет под суд из-за срыва строительства детского сада

По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2019 года экс-директор контролировала создание детского сада на улице Кипарисовая. Зная, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию, а также провести дополнительные инженерно-изыскательные работы, обвиняемая не остановила строительство: