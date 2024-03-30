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В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Свет и вода пропали в некоторых районах Одессы, сообщило украинское издание «Думская».

Источник: AP 2023

«В некоторых районах города пропал свет… У некоторых также пропала вода», — говорится в сообщениях в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в субботу в Одесской области была объявлена воздушная тревога, позже она была отменена.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.