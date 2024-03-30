В Одессе частично пропали свет и вода, пишут СМИ

«В некоторых районах города пропал свет… У некоторых также пропала вода», — говорится в сообщениях в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в субботу в Одесской области была объявлена воздушная тревога, позже она была отменена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.