МО РФ сообщило о поражении вертолетами опорного пункта ВСУ на купянском направлении

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52 “Аллигатор”, транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении. Там добавили, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
«Была поставлена задача по уничтожению живой силы противника. Получили координаты, вышли в район с учетом рельефа складок местности на предельно малой высоте.
Машина нас не подвела, все задачи выполнены», — рассказал командир экипажа Ка-52 с позывным Монгол.
Ка-52 «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолет. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Производится на Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России»).