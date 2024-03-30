МО РФ сообщило о поражении вертолетами опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Ка-52 «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолет. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Производится на Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России»).