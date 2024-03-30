МО РФ сообщило о поражении гаубицами Д-30 склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

«Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск “Днепр” выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок и катеров противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма, — сказали в ведомстве. — Личный состав батареи нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов».