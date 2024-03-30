Десантники нанесли более 40 ударов по ВСУ за сутки под Артемовском

«Расчеты БПЛА разведывательных подразделений гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район», — сообщили в МО РФ.
Сообщается, что расчеты разведчиков-десантников из Иваново и Костромы действуют двумя группами, одни запускают FPV-дроны, чтобы отработать по целям, вторые с помощью дрона-разведчика корректируют полеты дронов для точного наведения на цель.
«За сутки десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники», — дополнили в МО РФ.