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Десантники нанесли более 40 ударов по ВСУ за сутки под Артемовском

ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ за сутки нанесли ивановские десантники из состава Южной группировки войск на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты БПЛА разведывательных подразделений гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район», — сообщили в МО РФ.

Сообщается, что расчеты разведчиков-десантников из Иваново и Костромы действуют двумя группами, одни запускают FPV-дроны, чтобы отработать по целям, вторые с помощью дрона-разведчика корректируют полеты дронов для точного наведения на цель.

«За сутки десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники», — дополнили в МО РФ.