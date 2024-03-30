Расчет «Гиацинт-Б» нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении

«На данном направлении расчеты пушек “Гиацинт-Б” ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров, ежедневно выполняют боевые задачи, уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника. Также расчеты ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника, что мешает ему развивать наступление и закрепиться на передних рубежах. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка», — подчеркивается в сообщении.