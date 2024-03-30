Расчет «Гиацинт-Б» нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении

«Боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек “Гиацинт-Б” группировки войск “Запад”, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — говорится в сообщении.
На видео, которое предоставило Минобороны РФ, можно наблюдать, как пушки поражают минометные расчеты противника, находящегося в лесополосе. Для корректировки артиллерийского огня применяются беспилотники, благодаря чему данные о результатах поражения противника поступают в режиме реального времени. Кроме того, при помощи дронов непрерывно отслеживается передвижение украинских подразделений.
«На данном направлении расчеты пушек “Гиацинт-Б” ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров, ежедневно выполняют боевые задачи, уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника. Также расчеты ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника, что мешает ему развивать наступление и закрепиться на передних рубежах. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка», — подчеркивается в сообщении.
Подобные бои длятся недолго, что доказывает огневое превосходство ВС РФ, отмечают в ведомстве.