Отработали удары: жестокие «развлечения» приморских подростков попали на видео

В Артеме возле парковки одного из торговых центров подростки побили мужчину. Все это попало запечатлел видеорегистратор водителя, который поделился роликом в социальных сетях. Полиции уже известно о случившемся, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Пьяный мужчина еле на ногах стоял, а молодые парни решили забавы ради отработать на нем удары», — рассказывает очевидец.
На кадрах ролика видно, что один из подростков бьет мужчину ногой по голове, от чего тот облокачивается о машину, а затем и вовсе падает на землю. Школьники же тут же убегают.
О случившемся узнали в полиции, организована проверка. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить личности школьников и явно побеседовать с ними и их родителями.:
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством».