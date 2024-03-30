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Отработали удары: жестокие «развлечения» приморских подростков попали на видео

В Артеме подростки побили пьяного мужчину.

Источник: Соцсети

В Артеме возле парковки одного из торговых центров подростки побили мужчину. Все это попало запечатлел видеорегистратор водителя, который поделился роликом в социальных сетях. Полиции уже известно о случившемся, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Пьяный мужчина еле на ногах стоял, а молодые парни решили забавы ради отработать на нем удары», — рассказывает очевидец.

На кадрах ролика видно, что один из подростков бьет мужчину ногой по голове, от чего тот облокачивается о машину, а затем и вовсе падает на землю. Школьники же тут же убегают.

О случившемся узнали в полиции, организована проверка. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить личности школьников и явно побеседовать с ними и их родителями.:

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством».