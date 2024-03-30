Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курьер телефонных мошенников предстанет перед судом в Хабаровске

В Хабаровске закончили расследование уголовного дела против 18-летнего курьера телефонных мошенников.

Источник: МК.RU Хабаровск

С его помощью на обман аферистов попались трое пенсионеров.

Мошенничеством курьер занимался в декабря 2023 по январь 2024 года. Неизвестные в это время звонили на домашние номера пенсионеров и представлялись то «внучками»‎, то «дочками»‎. Они якобы попали в ДТП и для решения всех вопросов им нужны были деньги — по их вине пострадал человек.

За деньгами как раз и приезжал курьер. Адреса он получал от своих «работодателей»‎. Он пытался скрывать свое лицо под маской и шапкой. Всего пенсионеры передали ему 1,7 млн рублей.

Задержать злоумышленника удалось во время совершения преступления. В это время он похитил у пенсионерки 500 тыс. рублей. Деньги он должен был положить на счет через банкомат. Его услуги стоили 5% от полученной суммы. Во время расследования он полностью погасил ущерб.