Курьер телефонных мошенников предстанет перед судом в Хабаровске

С его помощью на обман аферистов попались трое пенсионеров.
Мошенничеством курьер занимался в декабря 2023 по январь 2024 года. Неизвестные в это время звонили на домашние номера пенсионеров и представлялись то «внучками», то «дочками». Они якобы попали в ДТП и для решения всех вопросов им нужны были деньги — по их вине пострадал человек.
За деньгами как раз и приезжал курьер. Адреса он получал от своих «работодателей». Он пытался скрывать свое лицо под маской и шапкой. Всего пенсионеры передали ему 1,7 млн рублей.
Задержать злоумышленника удалось во время совершения преступления. В это время он похитил у пенсионерки 500 тыс. рублей. Деньги он должен был положить на счет через банкомат. Его услуги стоили 5% от полученной суммы. Во время расследования он полностью погасил ущерб.