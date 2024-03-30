Курьер телефонных мошенников предстанет перед судом в Хабаровске

Мошенничеством курьер занимался в декабря 2023 по январь 2024 года. Неизвестные в это время звонили на домашние номера пенсионеров и представлялись то «внучками»‎, то «дочками»‎. Они якобы попали в ДТП и для решения всех вопросов им нужны были деньги — по их вине пострадал человек.