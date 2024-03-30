Московские лжеполицейские похитили около 8 млн рублей у математика из Иркутска

В Иркутске математик стал жертвой телефонного мошенника, который представился полицейским из Москвы. «Правоохранитель» связался с мужчиной через видеозвонок в мессенджере, показал фальшивое удостоверение и напугал несуществующим уголовным делом за то, что аферисты от его имени перечисляют деньги на поддержку запрещенных организаций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.