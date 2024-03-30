Московские лжеполицейские похитили около 8 млн рублей у математика из Иркутска

В Иркутске математик стал жертвой телефонного мошенника, который представился полицейским из Москвы. «Правоохранитель» связался с мужчиной через видеозвонок в мессенджере, показал фальшивое удостоверение и напугал несуществующим уголовным делом за то, что аферисты от его имени перечисляют деньги на поддержку запрещенных организаций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Житель Иркутска поверил звонившему и, опасаясь потерять деньги, по инструкции собеседника снял 3 млн рублей, которые перевел на указанный мошенником «безопасный счет».
Через некоторое время мужчине снова позвонили лжеправоохранители и сообщили о том, что банковский счет в другой кредитной организации также подвержен атаке мошенников. Злоумышленники убедили мужчину второй раз перевести денежные средства на «защищенный счет», обещая тем самым предотвратить их потерю. Общая сумма ущерба составила почти 8 миллионов рублей.
В третий раз аферисты попытались уговорить потерпевшего продать дорогостоящую машину, однако мужчину вовремя остановила его дочь, распознавшая обман. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.