Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус сити холле»

Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога боевиками не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, эти высказывания опроверг. В то же время председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта. 25 марта на совещании у президента России он доложил, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, 2 — от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран, 45 — в результате пожара. О причинах гибели других людей не сообщалось.