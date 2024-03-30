Судья лишился должности из-за нецензурных выражений в Алматинской области

Напомним, что в феврале указом Президента 23 судей были освобождены от должностей. Судья Талгарского районного суда Ералы Бекбаев был освобожден за совершение дисциплинарного проступка. Редакция Tengrinews.kz выяснила, за какой проступок Бекбаева освободили от должности. В ответ на запрос редакции в Высшем судебном совете рассказали, что Ералы Бекбаев был привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.