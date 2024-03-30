Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Актюбинской области прорвало Щербаковскую плотину

Актобе. 30 марта. КазТАГ — В Актюбинской области прорвало Щербаковскую плотину, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые земляки, жители села Жургенова и села Талдысай. Щербаковская плотина, которую отстроили в прошлом году, из-за наплыва огромного количества воды прорвалась. Поэтому нами сейчас производится экстренная эвакуация, о которой мы вчера объявляли. Но находятся люди, которые не хотят эвакуироваться, мотивируя это тем, что на их улицу вода никогда раньше не доходила», — обратился аким Айтекебийского района Даулетияр Тугузбаев.

В МЧС доложили, что в Айтекебийском районе Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины. В 21.40 29 марта плотину прорвало и вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева.

Силами ДЧС 149 человек были заблаговременно эвакуированы из 45 частных жилых домов с. Талдысай и из с. Жургенова.

Силами МИО начата эвакуация жителей с данных сел. Самоэвакуировано 251 чел., из них 87 детей и 320 КРС, 340 МРС, 606 птиц.