В Актюбинской области прорвало Щербаковскую плотину

«Уважаемые земляки, жители села Жургенова и села Талдысай. Щербаковская плотина, которую отстроили в прошлом году, из-за наплыва огромного количества воды прорвалась. Поэтому нами сейчас производится экстренная эвакуация, о которой мы вчера объявляли. Но находятся люди, которые не хотят эвакуироваться, мотивируя это тем, что на их улицу вода никогда раньше не доходила», — обратился аким Айтекебийского района Даулетияр Тугузбаев.
В МЧС доложили, что в Айтекебийском районе Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины. В 21.40 29 марта плотину прорвало и вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева.
Силами ДЧС 149 человек были заблаговременно эвакуированы из 45 частных жилых домов с. Талдысай и из с. Жургенова.
Силами МИО начата эвакуация жителей с данных сел. Самоэвакуировано 251 чел., из них 87 детей и 320 КРС, 340 МРС, 606 птиц.