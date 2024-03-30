В Актюбинской области прорвало Щербаковскую плотину

«Уважаемые земляки, жители села Жургенова и села Талдысай. Щербаковская плотина, которую отстроили в прошлом году, из-за наплыва огромного количества воды прорвалась. Поэтому нами сейчас производится экстренная эвакуация, о которой мы вчера объявляли. Но находятся люди, которые не хотят эвакуироваться, мотивируя это тем, что на их улицу вода никогда раньше не доходила», — обратился аким Айтекебийского района Даулетияр Тугузбаев.