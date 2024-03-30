В НСО рассказали подробности дела о смерти девочки после прививки

2 мая 2022 года в Купино дочери Веры Зебницкой-Шишовой поставили прививку, а вскоре она умерла. Первое следствие не выявило вины врачей. Тогда мать девочки добилась повторного рассмотрения. Оно началось в декабре 2023 года. Тогда экспертиза выявила исправления в медицинской карте девочки. По словам женщины, диагноз «серозный менингит» замазали корректором и изменили на «острый, гнойный», пишет Сиб.фм. Также ей пришел ответ от губернатора НСО Андрея Травникова, в котором сообщалось, что главврач Купинской ЦРБ вынес дисциплинарное наказание педиатрам.