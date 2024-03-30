В Челябинской области женщина получила несколько переломов после падения ледяной глыбы с крыши

В Миньяре Челябинской области женщина попала в больницу после падения на нее ледяной глыбы. об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Инцидент случился на улице Горького, когда женщина проходила мимо многоэтажки. На крыше свисала ледяная глыба, которая как раз в этот момент сорвалась вниз.