Российский дрон уничтожил танк Leopard

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения Южной группировки российских войск с позывным Батайск сообщил об уничтожении немецкого танка Leopard на донецком направлении с помощью FPV-дрона. Он рассказал в разговоре с РИА Новости, что военная техника противника была обнаружена во время облета позиций.