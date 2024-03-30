На кладбищах Европы множатся могилы наемников, погибших на Украине

«Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», — гласит надпись на одной из могил на военном кладбище в Варшаве.
Отмечается, что на могиле установили большой гранитный памятник, а само место рассчитано на двоих. Среди поляков, на Украине погиб и профессиональный боец смешанных единоборств Томаш Валентек, который отправился на Украину в феврале 2022 года.
Число могил наемников увеличивается не только в Польше, но и во Франции. На кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси есть захоронение некоего Давида Донша и ни одна из надписей не указывает на его причастность к боевым действиям на Украине, однако военный аналитик Николя Чинквини раскрыл подробности его гибели.
Давид Донш перебрался на Украину в августе 2022 года и участвовал в боевых действиях в составе неонацистского батальона. Он был убит в феврале 2023 года. Его могила далеко не единственная среди наемников из Франции.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники отказываются находиться на передовой и предпочитают прятаться за спинами украинских военных. Они предпочитают находиться на второй-третьей линиях.