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На кладбищах Европы множатся могилы наемников, погибших на Украине

На кладбищах европейских стран появляется все больше могил наемников, погибших в ходе боевых действий на Украине. Несмотря на заявления чиновников из ЕС о том, что их граждане не должны погибать в рядах ВСУ, число «двухсотых» европейцев только растет. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Комсомольская правда

«Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», — гласит надпись на одной из могил на военном кладбище в Варшаве.

Отмечается, что на могиле установили большой гранитный памятник, а само место рассчитано на двоих. Среди поляков, на Украине погиб и профессиональный боец смешанных единоборств Томаш Валентек, который отправился на Украину в феврале 2022 года.

Число могил наемников увеличивается не только в Польше, но и во Франции. На кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси есть захоронение некоего Давида Донша и ни одна из надписей не указывает на его причастность к боевым действиям на Украине, однако военный аналитик Николя Чинквини раскрыл подробности его гибели.

Давид Донш перебрался на Украину в августе 2022 года и участвовал в боевых действиях в составе неонацистского батальона. Он был убит в феврале 2023 года. Его могила далеко не единственная среди наемников из Франции.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники отказываются находиться на передовой и предпочитают прятаться за спинами украинских военных. Они предпочитают находиться на второй-третьей линиях.