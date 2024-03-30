Число могил наемников увеличивается не только в Польше, но и во Франции. На кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси есть захоронение некоего Давида Донша и ни одна из надписей не указывает на его причастность к боевым действиям на Украине, однако военный аналитик Николя Чинквини раскрыл подробности его гибели.