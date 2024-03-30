РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о «Крокусе»

В день теракта (22 марта) в 17:24 по московскому времени в упомянутом выше Telegram-канале появилась ссылка на проповедь «Голоса Хорасана» и под ней небольшая фотография боевика с закрытым лицом и пулеметом на плече. В кошельке на платформе Tronscan в тот же день наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было по четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1100 долларов.