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Автобус с пассажирами съехал в кювет в Екатеринбурге

Прошлым вечером на Егоршинском подходе в Екатеринбурге автобус с пассажирами попал в аварию и съехал в кювет.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В салоне автобуса находились восемь человек, в ДТП никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Екатеринбургу.

По предварительным данным ведомства, водитель Hyundai Solaris двигался по Егоршинскому подходу. При развороте он не заметил автобус и столкнулся с ним. От удара автобус съехал с проезжей части в кювет.

Как сообщалось ранее, 28 марта на 30-м километре автодороги Екатеринбург — Первоуральск в ДТП погибли два человека. По предварительной информации, произошло столкновение машин Ока и Фиат Дукато.