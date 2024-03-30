Автобус с пассажирами съехал в кювет в Екатеринбурге

В салоне автобуса находились восемь человек, в ДТП никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ОГИБДД МВД России по Екатеринбургу.
По предварительным данным ведомства, водитель Hyundai Solaris двигался по Егоршинскому подходу. При развороте он не заметил автобус и столкнулся с ним. От удара автобус съехал с проезжей части в кювет.
Как сообщалось ранее, 28 марта на 30-м километре автодороги Екатеринбург — Первоуральск в ДТП погибли два человека. По предварительной информации, произошло столкновение машин Ока и Фиат Дукато.