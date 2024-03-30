Над Белгородской областью сбили беспилотник

«Около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.
ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область, ведя обстрелы и запуская беспилотники. В пятницу украинский дрон врезался в жилой дом в Белгороде и взорвался, один человек погиб, трое получили ранения.