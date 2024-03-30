Правоохранители Узбекистана усилят работу по предупреждению возможных терактов и ЧС

Шавкат Мирзиёев 29 марта провел совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур по вопросу общественной безопасности.
Руководители Министерства внутренних дел и Национальной гвардии представили свои доклады о том, как организуется общественный порядок в торгово-развлекательных комплексах, парках, на рынках и других объектах.
Президент отметил, что в условиях новых угроз и рисков общественной безопасности необходимо усилить взаимодействие правоохранителей с предпринимателями и гражданами. При этом следует неукоснительно соблюдать законные права и интересы последних при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности. Президент поручил подготовить проект нормативно-правового документа, в котором необходимо прописать эти вопросы.
Министерство внутренних дел и Национальная гвардия, по указанию главы государства, должны усилить работу по охране общественного порядка и предупреждению возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.