Правоохранители Узбекистана усилят работу по предупреждению возможных терактов и ЧС

Президент отметил, что в условиях новых угроз и рисков общественной безопасности необходимо усилить взаимодействие правоохранителей с предпринимателями и гражданами. При этом следует неукоснительно соблюдать законные права и интересы последних при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности. Президент поручил подготовить проект нормативно-правового документа, в котором необходимо прописать эти вопросы.