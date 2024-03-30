В Кольцово на 10,5 часов задержали вылет самолета в Тюмень

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вылет самолета задержали на 10,5 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской таможенной прокуратуры.
Рейс авиакомпании «Ютейр» в Тюмень должен был осуществиться в 18:00 29 марта. Однако вылет перенесли на 4:30 30 марта. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса.
— Установлено, что причиной задержки вылета явились сложные метеоусловия в аэропорту назначения и техническая неисправность воздушного судна, — отметили в ведомстве.
По результатам проверки будет дана оценка исполнению работниками «Ютейр» законодательства о защите права потребителей и безопасности полетов.
Ранее, днем 29 марта, четыре самолета экстренно приземлились в Екатеринбурге. Из-за непогоды судна, направлявшиеся в Тюмень, приземлились в Кольцово.