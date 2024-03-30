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В Красноярском крае 31 марта ожидается сильный ветер

В МЧС предупредили об усилении ветра в районах Красноярского края 31 марта.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 756 мм рт. ст. +8°

В Красноярском крае ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в МЧС.

31 марта на юге Таймыра ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 м/с.

В центральных и южных районах края, по прогнозам синоптиков, также возможен ветер с порывами до 18 м/с, на дорогах сохранится гололёдица.

Жителям рекомендуют без особой надобности не покидать помещения, а также не находиться вблизи опасных конструкций или деревьев.

В МЧС говорят, что возможны перекрытия дорог до улучшения погодных условий. Автомобилистам стоит учитывать эту информацию и по возможности отказаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за сутки закрылось пять ледовых переправ.

МЧС