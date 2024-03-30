В Красноярском крае 31 марта ожидается сильный ветер

В Красноярском крае ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в МЧС.
31 марта на юге Таймыра ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 м/с.
В центральных и южных районах края, по прогнозам синоптиков, также возможен ветер с порывами до 18 м/с, на дорогах сохранится гололёдица.
Жителям рекомендуют без особой надобности не покидать помещения, а также не находиться вблизи опасных конструкций или деревьев.
В МЧС говорят, что возможны перекрытия дорог до улучшения погодных условий. Автомобилистам стоит учитывать эту информацию и по возможности отказаться от дальних поездок.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за сутки закрылось пять ледовых переправ.