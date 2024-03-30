Двое погибли, один получил тяжелые травмы: на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись легковушка и грузовик

На 165 километре трассы столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария произошла в шесть часов утра 30 марта. По предварительной информации, 39-летний водитель на Dashing ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени. В какой-то момент, по неустановленной причине, он столкнулся с попутным грузовиком «МАЗ», которым управлял 45-летний мужчина.
— В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, 58-летний мужчина, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир, 37-летняя женщина, с травмами доставлена в Пышминскую ЦРБ, — рассказали в ГИБДД региона.
На месте аварии сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и транспортных средств. Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Автоинспекторам удалось узнать, что в легковом авто ехала семейная пара из Удмуртской Республики, а также житель Тюмени. Они ехали из Екатеринбурга в Тюмень к родственникам. Водитель имел стаж 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Грузовиком управлял мужчина с водительским стажем 27 лет. За нарушение ПДД привлекался один раз. На момент аварии он был трезв.
На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия и транспортных средств. Были установлены личности участников аварии. Причина столкновения будет установлена в ходе следствия.