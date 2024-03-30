Двое погибли, один получил тяжелые травмы: на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись легковушка и грузовик

Автоинспекторам удалось узнать, что в легковом авто ехала семейная пара из Удмуртской Республики, а также житель Тюмени. Они ехали из Екатеринбурга в Тюмень к родственникам. Водитель имел стаж 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Грузовиком управлял мужчина с водительским стажем 27 лет. За нарушение ПДД привлекался один раз. На момент аварии он был трезв.