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Двое погибли, один получил тяжелые травмы: на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись легковушка и грузовик

На Тюменском тракте произошла смертельная авария.

На 165 километре трассы столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла в шесть часов утра 30 марта. По предварительной информации, 39-летний водитель на Dashing ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени. В какой-то момент, по неустановленной причине, он столкнулся с попутным грузовиком «МАЗ», которым управлял 45-летний мужчина.

— В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля, 58-летний мужчина, погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир, 37-летняя женщина, с травмами доставлена в Пышминскую ЦРБ, — рассказали в ГИБДД региона.

На месте аварии сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия и транспортных средств. Фото: ГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторам удалось узнать, что в легковом авто ехала семейная пара из Удмуртской Республики, а также житель Тюмени. Они ехали из Екатеринбурга в Тюмень к родственникам. Водитель имел стаж 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Грузовиком управлял мужчина с водительским стажем 27 лет. За нарушение ПДД привлекался один раз. На момент аварии он был трезв.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия и транспортных средств. Были установлены личности участников аварии. Причина столкновения будет установлена в ходе следствия.

несчастный случай